現代ではインターネットの普及により、世界中のさまざまな場所で起きている事件や災害、紛争などのネガティブなニュースが、スマートフォンやPCを通して絶え間なく入ってきます。これは、以前は目に入らなかった社会問題を考える機会が得られるという点では有益ですが、ニュースに圧倒されて不安を覚えたり、仕事や趣味に集中できなくなったりするリスクも伴います。そこで、カナダのロイヤル・ローズ大学の行動神経科学者であるメ