この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。『新興住宅地で見栄を張りすぎた話』第28話をごらんください。 ハルミと息子のコウキは、小山さん親子と一緒にレンジャーショーを楽しみました。その後、小山さんが「近くに素敵なセレクトショ