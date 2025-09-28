Appleが開発を進める大規模言語モデル(LLM)との統合により進化した「改良版Siri」について、Appleはこれをテストするために「Veritas」と呼ばれる単独アプリを開発したとBloombergが報じています。Apple Builds a ChatGPT-Like App to Help Test the Revamped Siri - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-26/apple-builds-a-chatgpt-like-app-to-help-test-the-revamped-siriApple built its own ChatGPT-li