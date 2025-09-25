「西武５−４日本ハム」（２５日、ベルーナドーム）日本ハムが４点差をひっくり返され、悪夢の大逆転負け。逆転優勝が遠のく、痛恨の敗戦となった。試合前の時点で残り６試合、首位ソフトバンクとは３差。勝ち続けるしか奇跡の扉をこじ開けられない状況で、中盤までは理想的な展開だった。難敵の今井を攻略し、二回に清宮幸が左中間へ先制の１１号２ラン。３−０の四回は水野の６号ソロで加点した。だが、悪夢は七回。快調