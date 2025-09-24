ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 「スマホ保険証」を搭載したスマホだけで本人確認 9月19日から運用開… 資格 保険 暗証番号 健康保険 高齢者 日本医師会 顔認証 医療 厚生労働省 財界オンライン 「スマホ保険証」を搭載したスマホだけで本人確認 9月19日から運用開始 2025年9月24日 15時0分 リンクをコピーする 医療機関や薬局の窓口で、スマホ保険証と呼ばれる健康保険証の機能を搭載したスマートフォンで本人確認する運用が9月19日から始まる。保険証と一体化したマイナンバーカード（マイナ保険証）を持ち歩かなくても、スマホだけで受診できるのが最大のメリットだ。 しかし、医療機関などではスマホ保険証用に新たな機器を準備する必要があり、厚生労働省は「医療機関側の機器設置は強制ではない」としている。 記事を読む おすすめ記事 医療MaaS×企業健診の新モデルを関西のマグチグループ株式会社協力のもと初実施 2025年9月19日 12時4分 格安SIMを検討すべきタイミングはいつ？「機種変更」と「更新月」がカギになる!? 2025年9月21日 11時0分 Ｅインフィニが３日続伸、医療関連オプションサービス「ＣｕｒｅＬｉｎｋ」を開始 2025年9月22日 9時56分 VAIOの定番が進化！ 個人向け「SX14」「SX12」に新モデル 2025年9月18日 17時0分 【介護の日特別企画】介護テクノロジーアイディアコンテスト開催 2025年9月24日 10時0分