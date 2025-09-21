-真天地開闢集団-ジグザグの命 -mikoto-と、FEEL SO BADの川島だりあによるスペシャルコラボレーション動画が、ジグザグのオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となった。同動画では、現在放送中のアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』のオープニングテーマ「P0WER-悪霊退散-」に加え、1990年代に放送された平成版アニメのオープニングテーマ「バリバリ最強No.1」の2曲を命 -mikoto-と川島だりあが共に歌唱している。世代を超えて愛される