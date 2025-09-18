2024年、日本初の女性弁護士の生き様を描いたNHK連続テレビ小説『虎に翼』は大きな話題を呼んだ。放送から1年が経ち、同作の脚本家・吉田恵里香氏の “原作変更” に関する発言が物議を醸している。発端となったのは、9月15日に配信されたポップカルチャーの情報を伝えるメディア「KAI-YOU」の記事。吉田氏が登壇した8月のアニメイベント「ANIME FANTASISTA JAPAN 2025」でのトーク内容を伝えるものだったが……。「2022年に人