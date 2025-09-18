「芸能人とかアスリートとか、そういう人以外、SNSをやるなって」「素人が何発信してんだってずっと思ってるの、おれ」【写真】バリカンで頭の真ん中から刈る長田を見て、笑いをこらえる松尾9月10日、お笑いコンビ『チョコレートプラネット』（以下、チョコプラ）のYouTube動画内で、松尾駿が冒頭のような持論を展開したのだが、この発言が大炎上。チョコプラ側は該当の動画は削除し、一時はコメント欄を封鎖するなどの対応を取