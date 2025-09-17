昨年の50本塁打＆50盗塁の記念球は6.6億円の値が付いた【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地のフィリーズ戦で「1番・投手」で投打同時出場し、8回の第4打席に50号本塁打を放った。3試合ぶりの一発で史上6人目となる2年連続50号の快挙を達成。この記念球の行方を追った。2点を追う8回先頭。右腕ロバートソンの内角カットボールを振り抜いた打