ドル売り優勢、明日の米ＦＯＭＣ発表控えてユーロドルは１．１８台乗せる＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、総じてドル安の動きが広がっている。特にユーロドルは1.18台乗せから高値を1.1818付近まで伸ばしており、７月初頭以来の高値水準になっている。ポンドドルも堅調で、本日の高値を1.3645付近に更新。ユーロは対ポンドでも堅調に推移している。米ＦＯＭＣでは利下げがコンセンサスとなるなかで、