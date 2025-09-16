小学生2人を含む3人が行方不明になっている鳥海山で先ほど、連絡が取れない3人とみられる人を空から県警ヘリが目視で発見したとのことで、これから救助に向かうということです。連絡がとれなくなっているのは、東京・江東区の32歳の運送業の男性と、いずれも山形・酒田市に住む小学6年生のめい（12歳）、小学3年生のおい（9歳）です。15日、親族含めて5人で鳥海山の鉾立口から入山しましたが、そのうち、先に下山した2人から、午後