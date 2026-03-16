離れて暮らす親の「SOS」に、どう向き合えばいいのか。多くの50代が考える「親孝行の正解」は、実は当事者である親がもっとも恐れる事態かもしれません。家族だからこそ見落としてしまう、制度の壁と心理的な溝。最新調査から浮き彫りになった、高齢者の意外な本音をみていきます。82歳父の悲鳴と、差し伸べた手を拒む「自尊心」都内在住の佐藤恵子さん（54歳・仮名）のスマートフォンが震えたのは、ひと際寒さの厳しい日だった。