記者会見で町長選への立候補を表明する山形県西川町の菅野大志町長＝24日午後山形県西川町の議会調査特別委員会（百条委）と第三者委員会で職員へのパワハラが認定された菅野大志町長（47）が24日、記者会見を開き、任期満了に伴う4月12日投開票の町長選に再選を目指して立候補すると表明した。菅野氏は「もう一度町民の審判を受けたい。二度と繰り返さないため意識改革に取り組む」と強調した。町議会は今月13日、「同様の問