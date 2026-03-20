山形県庁で、職員から退去するよう重ねて求められたにも関わらず、閉庁時間を過ぎても庁舎内に居座り続けた疑いで、市内に住む61歳の男が19日、現行犯逮捕されました。不退去の疑いで現行犯逮捕されたのは、山形市内の土地家屋調査士の男（61）です。警察の調べによりますと、男は19日午後4時50分に山形県庁を訪れました。そして閉庁時間の午後5時15分を過ぎても帰らず、職員から複数回にわたって退去を求められたにも関わらず居座