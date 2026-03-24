落石のため今年１月から全面通行止めとなっていた山形県鶴岡市の主要地方道藤島由良線で、きょう未明に大規模な土砂崩れが起きました。 【写真を見る】復旧の見込みは立たず...鶴岡市の主要地方道藤島由良線で大規模な土砂崩れ落石のため今年1月から全面通行止め（山形） 復旧の見込みは立っていません。 県によりますときょう午前０時ごろ、鶴岡市今泉の主要地方道・藤島由良線で道路わきの斜面が高さ３５メートル幅５