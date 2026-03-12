自身が出産した赤ちゃんを自宅で殺害したとして、きょう、母親の女が逮捕されました。女は容疑を認めています。 【写真を見る】警察が慎重に裏付け捜査生まれてきた赤ちゃんを自宅で殺害無職の母親の女を殺人容疑で逮捕（山形・河北町） 殺人の疑いで逮捕されたのは、山形県河北町谷地に住む無職の女（３９）です。 警察によりますと、女は２０２４年９月ごろから年の２０２５年の５月ごろまでの間、自身が出産した男の子を