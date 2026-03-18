きょう午前、山形県大江町の資材置場で火災があり、多くの仮設トイレと隣接する住宅など５棟が焼けました。 火元となった資材置場では、従業員が「ある目的」のためにガスバーナーを使用していました。それは、ネット上で裏ワザとして紹介されているものだったとみられます。 【写真を見る】プラスチックの「色戻し」作業で大規模火災”バーナーで炙る”ネットで話題の裏ワザが原因か大量の仮設トイ