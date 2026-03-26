バングラデシュで、フェリーに乗り込もうとしたバスが川に転落し、子どもを含む少なくとも24人が死亡しました。ロイター通信によりますと、バングラデシュ中部のラジバリで25日、首都ダッカに向かうフェリーに乗り込もうとしたバスが川に転落しました。バスには乗客およそ40人が乗っていて、この事故で子どもを含む少なくとも24人が死亡したということです。地元当局は、川に沈んだバスをクレーンで引き揚げ、行方不明者の捜索を続