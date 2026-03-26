警察によりますと、25日の午後４時45分頃、山形県酒田市みずほ１丁目地内の路上で、犬の散歩中の女子生徒が見知らぬ年配の男から「犬の写真を撮らせて」などと声を掛けられ、デジタルカメラを向けられる事案が発生したということです。 【男の特徴】年齢：60～70歳位身長：165～170センチメートル位体格：中肉服装：白色キャップ銀縁眼鏡青色上下スポーツウェア青色リュックサック 備