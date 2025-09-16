米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27） 米2年債 3.537（-0.019） 米10年債4.036（-0.029） 米30年債4.656（-0.024） 期待インフレ率2.371（-0.001） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。今週のＦＯＭＣで利下げ再開が確実視される中、米国債は上昇し、利回りは低下した。米政策金利に敏感な短期ゾーン利回りは今年最低水準近くまで低下した。