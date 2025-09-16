米１０年債利回り低下 ＦＯＭＣ待ち＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 ＦＯＭＣ待ち＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27）

米2年債 3.537（-0.019）

米10年債 4.036（-0.029）

米30年債 4.656（-0.024）

期待インフレ率 2.371（-0.001）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。今週のＦＯＭＣで利下げ再開が確実視される中、米国債は上昇し、利回りは低下した。米政策金利に敏感な短期ゾーン利回りは今年最低水準近くまで低下した。



今回はＦＯＭＣ委員の経済予測と金利予測（ドット・プロット）も公表され、パウエル議長も会見で慎重姿勢を示すことも予想されている。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

