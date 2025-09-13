コロナ禍で資金繰り支援を受けたものの本業が回復しない企業は少なくない。大半は過剰債務を抱え、抜本再生の局面にあり、改めて再生支援が注目されている。日本政策投資銀行（DBJ）は2024年2月、粟澤・山本法律事務所と共同でDAYSパートナー（株）（TSRコード:861255100、千代田区）を設立。同社をGP（※1）として、事業再生の支援を念頭においた「DAYSパートナー1号ファンド」（以下、DAYSファンド）を2024年3月に立ち上げた