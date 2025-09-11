住宅数は全国の2．2％にすぎないが、住宅価格の総合はその7倍にもなる全国15％を占めるところ。総合不動産税の賦課基準である公示価格が12億ウォン（約1億2700万円）を超えるアパートの70％が集まっているところ。それがソウル江南（カンナム）だ。正確にいうと江南・瑞草（ソチョ）・松坡（ソンパ）区だ。江南がどんなところかはPSYの曲「江南スタイル」で外国人にも知られているのではないだろうか。実際、ウィキペディア英語版