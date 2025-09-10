ＭＬＢ終盤戦で注目を集めているのが、東西の両海岸を代表する２人のスーパースターだ。ドジャースの大谷翔平投手（３１）とヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が、ともに「２年連続５０本塁打」という歴史的偉業に挑んでいる。２人が達成すれば、伝説のベーブ・ルース（１９２０〜２１年、２７〜２８年＝いずれもヤンキース）、ケン・グリフィー・ジュニア（９７〜９８年＝マリナーズ）、マーク・マグワイア（９６