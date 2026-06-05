レイズ戦の9回、サヨナラ2ランを放つヤンキースのジャッジ＝5月24日、ニューヨーク（AP＝共同）米大リーグのヤンキースは4日、最優秀選手（MVP）に3度輝いた主砲のジャッジ外野手が右肋骨の疲労骨折と診断され、離脱すると発表した。4〜6週間後に再検査して回復状況を確認した上で、その後の方針を判断する。今季中には復帰できる見込み。34歳のジャッジは今季、59試合で打率2割4分8厘、17本塁打、38打点をマーク。2日から欠場