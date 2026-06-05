ヤンキースは4日（日本時間5日）、アーロン・ジャッジ外野手（34）について、肋骨に疲労骨折が判明したと発表した。ジャッジは右肩の痛みを訴え、2日（同3日）のガーディアンズ戦からこの日まで3試合連続で欠場。右肩の痛みを引き起こしている右肋骨の骨挫傷について検査を受けた結果、右側の第1肋骨の疲労骨折が判明した。球団は「一定期間の安静と活動制限が必要となる」とし、負傷者リスト（IL）入りが確実とみられる。そ