（台北中央社）観光客も多く訪れる台北・迪化街にある1軒の漢方薬局に、名物猫店長がいる。その名は「マニー」（Money）。店でのんびり寝そべるかわいらしい姿に、多くの人が足を止め、商売繁盛にも貢献している。マニーは間もなく3歳になる。店主の蕭錫座さんによれば、食材を扱う同店の倉庫に一時期、ネズミが増えたのをきっかけに、マニーを飼うことにした。迪化街には他にも猫を飼っている店が多数あるが、「ネズミ対策」が猫