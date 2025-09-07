↑Instant Digital / Weiboより。 今年の「iPhone 17」シリーズの価格予測を海外アナリストが報告しています。 JPモルガンアナリストをつとめるサミック・チャタジー氏によれば、iPhone 17シリーズの価格は以下のとおり。 iPhone 17：799ドル（約11万8000円） iPhone 17 Air：849ドル（約12万5000円） iPhone 17 Pro：1099ドル（約16万2000円） iPhone 17 Pro Max：1199ドル（約17万6000円） こ