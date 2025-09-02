全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・日暮里のレコード酒場『BAR星くず』です。シティポップ×日本酒も素敵！「すごいマニアでもコレクターでもない」と語る店主・栗田泰教さんのセンスのいいセレクトが秀逸。小さな酒蔵の日本の酒もあり、音のボリューム絞り目で一杯やりながら聴けるのがまたオツ。「LET’S DO IT」吉田美奈子『BAR星くず』「LET’S DO IT」吉田美奈子