全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・日暮里のレコード酒場『BAR星くず』です。

シティポップ×日本酒も素敵！

「すごいマニアでもコレクターでもない」と語る店主・栗田泰教さんのセンスのいいセレクトが秀逸。小さな酒蔵の日本の酒もあり、音のボリューム絞り目で一杯やりながら聴けるのがまたオツ。

「LET’S DO IT」吉田美奈子

『BAR星くず』「LET’S DO IT」吉田美奈子 「愛は思うまま」ほか収録。’78年

「SONGS-40th Anniversary Ultimate Edition-」SUGAR BABE

『BAR星くず』「SONGS-40th Anniversary Ultimate Edition-」SUGAR BABE 「山下達郎の原点にして頂点かな」（栗田さん）というシュガー・ベイブ唯一のアルバム。「ダウンタウン」収録

「BAND WAGON」鈴木茂

『BAR星くず』「BAND WAGON」鈴木茂 『はっぴいえんど』では最年少の鈴木茂が解き放たれた1枚」（同）

『BAR星くず』の栗田泰教さん

「学生時代に聴いていたフリッパーズ・ギターとか、好きな音楽から遡っていったらここが源流だったんですよね。70年代とはいえ、フォークソングほど内省的ではないし、80年中盤以降ほどゴキゲン過ぎない。その軽快さやポップさ。切ない歌詞でもウェットにならない、オシャレさ加減というか。50〜70年代の洋楽への憧れを、日本的に解釈した実験的な楽しさもいいですよね。

細野さん、大滝さんらの「はっぴいえんど」、山下達郎はじめの「シュガー・ベイブ」などがひとつのルーツですが、あえて1枚取り出すなら吉田美奈子の「愛は思うまま」。どこまでも澄んだ伸びるような声と歌詞が絶妙にいい。そして後ろを支える豪華なメンバー。ネバーヤングビーチとか、今の若手がそれらをさらに現代語訳してるのもよくて。系譜をたどる楽しさも魅力です」

『BAR星くず』セレクトされたレコードと下町らしい空間といいお酒をぜひ

日暮里『BAR星くず』

［店名］『BAR星くず』

［住所］東京都台東区谷中7-18-13

［電話］080-5169-5128

［営業時間］18時〜24時

［休日］月

［交通］JR山手線ほか日暮里駅西口から徒歩3分

※チャージ料金500円別

※画像ギャラリーでは、店主セレクトの小さな蔵のいい酒の画像をご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／池田一郎

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

