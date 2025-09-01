「何も言えねえ」【画像】「北島康介と“秘密の関係”に…」銀座の老舗高級クラブで働く“小芝風花似”ホステスのA子さん（30代）2008年の北京五輪。男子100m平泳ぎで五輪連覇を果たした北島康介（42）は、優勝インタビューでかの名言を生み出した。北島が溺れた不倫相手とは…©︎文藝春秋それから17年後の25年6月28日。にわか雨が上がった真夜中の東京・銀座の街に、灰色のスーツに身を包んだ北島の姿があった。