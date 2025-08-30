[8.30 J3第25節](愛鷹)※18:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[アスルクラロ沼津]先発GK 30 ジローン・ゲギムDF 2 宮脇茂夫DF 5 篠崎輝和DF 16 三原秀真DF 34 宮㟢海斗MF 8 鈴木拳士郎MF 11 森夢真MF 14 徳永晃太郎MF 77 エンリック・マルティネスFW 20 川又堅碁FW 23 白輪地敬大控えGK 1 渡辺健太DF 3 ルーカス・セナDF 28 井上航希MF 10 佐藤尚輝MF 18 菅井拓也MF 24 柳町魁耀MF 35 向井ひな太FW 9 鈴木輪太朗イブ