[8.30 J3第25節](愛鷹)

※18:00開始

主審:矢野浩平

<出場メンバー>

[アスルクラロ沼津]

先発

GK 30 ジローン・ゲギム

DF 2 宮脇茂夫

DF 5 篠崎輝和

DF 16 三原秀真

DF 34 宮㟢海斗

MF 8 鈴木拳士郎

MF 11 森夢真

MF 14 徳永晃太郎

MF 77 エンリック・マルティネス

FW 20 川又堅碁

FW 23 白輪地敬大

控え

GK 1 渡辺健太

DF 3 ルーカス・セナ

DF 28 井上航希

MF 10 佐藤尚輝

MF 18 菅井拓也

MF 24 柳町魁耀

MF 35 向井ひな太

FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム

FW 19 齋藤学

監督

中山雅史

[栃木シティ]

先発

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 5 奥井諒

DF 15 佐藤喜生

DF 28 小西慶太郎

DF 42 マテイ・ヨニッチ

MF 10 岡庭裕貴

MF 14 関野元弥

MF 16 加藤丈

FW 39 バスケス・バイロン

FW 77 田中パウロ淳一

FW 99 平岡将豪

控え

GK 1 原田欽庸

MF 8 森俊貴

MF 13 大嶌貴

MF 20 土佐陸翼

MF 26 宇都木峻

FW 17 藤原拓海

FW 22 鈴木裕斗

FW 40 鈴木国友

FW 90 ピーター・ウタカ

監督

今矢直城