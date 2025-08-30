沼津vs栃木C スタメン発表
[8.30 J3第25節](愛鷹)
※18:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 30 ジローン・ゲギム
DF 2 宮脇茂夫
DF 5 篠崎輝和
DF 16 三原秀真
DF 34 宮㟢海斗
MF 8 鈴木拳士郎
MF 11 森夢真
MF 14 徳永晃太郎
MF 77 エンリック・マルティネス
FW 20 川又堅碁
FW 23 白輪地敬大
控え
GK 1 渡辺健太
DF 3 ルーカス・セナ
DF 28 井上航希
MF 10 佐藤尚輝
MF 18 菅井拓也
MF 24 柳町魁耀
MF 35 向井ひな太
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 19 齋藤学
監督
中山雅史
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 28 小西慶太郎
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 10 岡庭裕貴
MF 14 関野元弥
MF 16 加藤丈
FW 39 バスケス・バイロン
FW 77 田中パウロ淳一
FW 99 平岡将豪
控え
GK 1 原田欽庸
MF 8 森俊貴
MF 13 大嶌貴
MF 20 土佐陸翼
MF 26 宇都木峻
FW 17 藤原拓海
FW 22 鈴木裕斗
FW 40 鈴木国友
FW 90 ピーター・ウタカ
監督
今矢直城
