8月27日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）で、“食べ物”を使った企画が物議を醸している。【写真】「予算がない？」それとも「悪ノリ？」『ぽかぽか』の粗末すぎるセットこの日は、タレント自ら考えたオリジナルゲームで対戦する“スペシャル企画”だった。その中で丸山桂里奈が提案したのが、『こぼしちゃダメよ!歌舞伎揚危機一髪』。“歌舞伎揚”を1分以内に食べきるというチャレンジで、少しでもカケラをこぼしたら即終