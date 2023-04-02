みやぞんは、お笑いコンビ・ANZEN漫才のメンバー。1985年4月25日生まれ、東京都足立区出身。
歌舞伎揚を1分以内に食べきるという企画で、出演者が口から吐き出したそう
週刊女性PRIME
テレ朝POST
元相方のみやぞんから電話で独立を考えていることを伝えられたという
ABEMA TIMES
「打ち切り危機」にある長寿番組として「ガキ使」「イッテQ」に言及
Smart FLASH
コンビ最後の日、あらぽんは観客12人の前でトークライブを開催
NEWSポストセブン
ご当地のパンを試食する際に「乾燥してたんですよ、口が」と回想
デイリースポーツ
渡航目的を聞かれるも、ロケで何をやるか知らず答えられなかったという
みやぞんは真面目だがズレており、「変わり者」扱いされることもあったそう
現代ビジネス
忙しさに比例して、収入の差は広がっていくばかりだったようだと業界関係者
浅井企画では独立後にメディア露出が激減したケースもある、とライター
皮をペリペリと剥くと、中から白い身が出てくるという
ナリナリドットコム
「男気」を見せて終わらせようとした際、会計金額に「御冗談を…」と動揺
お金がない中で「どうやって笑顔で楽しくいくか」ということが大切だと言及
スポニチアネックス