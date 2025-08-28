移籍市場が活発化する中、フリーの大物監督たちの動向に注目が集まっている。『ESPN』が彼らの今後のステップについて報じている。中でも、レアル・マドリードでチャンピオンズリーグ3連覇を達成したジネディーヌ・ジダン氏は、ディディエ・デシャンの後任としてフランス代表監督に就任する可能性が高いとされている。同氏はクラブでの指揮に興味がないと報じられており、順調に進めば代表チームを率いることになりそうだ。元バル