移籍市場が活発化する中、フリーの大物監督たちの動向に注目が集まっている。『ESPN』が彼らの今後のステップについて報じている。



中でも、レアル・マドリードでチャンピオンズリーグ3連覇を達成したジネディーヌ・ジダン氏は、ディディエ・デシャンの後任としてフランス代表監督に就任する可能性が高いとされている。同氏はクラブでの指揮に興味がないと報じられており、順調に進めば代表チームを率いることになりそうだ。





元バルセロナ監督のシャビ・エルナンデス氏も注目の存在だ。2022-23シーズンにリーガ優勝を果たしたものの、攻撃的なアイデンティティを欠いていると批判も浴びた。しかし、才能ある監督として評価は高く、プレミアリーグでの活躍が期待されている。開幕から不振のマンチェスター・ユナイテッドが監督交代に踏み切れば、その候補の一人となるようだ。ガレス・サウスゲート氏は、イングランド代表監督として成功を収めたが、主要タイトルを逃したことで手腕に疑問符がついている。彼もまた、ユナイテッドのルベン・アモリム監督へのプレッシャーが高まるにつれて、シャビ氏と同様に現場復帰の可能性が出てくると同紙は伝えている。チアゴ・モッタ氏はボローニャをチャンピオンズリーグ出場に導いたが、ユヴェントスでは失敗に終わった。まだ42歳と若く、中堅クラブにとって有力な選択肢となると同紙は指摘。ただ、モッタ氏の独特なシステムに適応できるクラブがあるかが焦点となりそうだ。プレミアリーグファンにはお馴染みのショーン・ダイシ氏はエヴァートンでの失敗にもかかわらず、マーケットでは危機に瀕したプレミアクラブを救う「消火活動」の象徴的な存在とされており、最も早く現場復帰を果たすと予想されている。各監督が次なるキャリアをどう築くのか、その動向はサッカー界全体に影響を与える。特にプレミアリーグのような競争の激しい舞台で、彼らがどのような手腕を発揮するのかは非常に興味深い。それぞれの監督が自身のキャリアを好転させるような、最善の選択をすることを期待したい。