「Rakuten Girls」のガーリンさんに一問一答華やかな応援パフォーマンスで、日本ファンの注目も年々増している台湾プロ野球6球団で活躍するチアリーダー。パ・リーグインサイトでは、台湾プロ野球チアの先駆けでもある「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施した。今回紹介するのは、背番号2・ガーリンさん。10月2日生まれ、167センチ。趣味は歌うこと、踊ること、絵を