「Rakuten Girls」のガーリンさんに一問一答

華やかな応援パフォーマンスで、日本ファンの注目も年々増している台湾プロ野球6球団で活躍するチアリーダー。パ・リーグインサイトでは、台湾プロ野球チアの先駆けでもある「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施した。

今回紹介するのは、背番号2・ガーリンさん。10月2日生まれ、167センチ。趣味は歌うこと、踊ること、絵を描くこと。活動3年目のメンバーだ。

加入前は、2020年の亞洲小姐（ミスアジア・台湾地区）で準優勝するなど、様々なミスコンテストで受賞した経歴を持つ。2021年に「新たな分野に挑戦して自分をより高めてみたい」と思い「Rakuten Girls」のオーディションを受けるも不合格。しかしその後、球団側からのオファーで練習生となり、2022年に正式メンバーとしてデビューし、現在は人気メンバーとして活躍している。

――自分の性格を一言で表すと。

「クールに見られがちですが、熱い心を持っています」

――「〇〇」が大好き！

「旅行するのが大好き！」

――リラックスしたいときには何をするか。

「絵を描いてリラックスするのが好きです」

――人生の最後に食べたいものは。

「火鍋」

――苦手な食べものは。

「タロイモ」

――生まれ変わったら何になりたいか。

「鳥になりたい」

――携帯の待受画像は。

「美しい風景の写真です」

忘れられない、2024年の東京ドームで披露したダンス

――つい買ってしまうものは。

「フェイスパック」

――いつも持ち歩いているものは。

「外出するときは必ず充電器を持参します」

――Rakuten Girlsとして活動していなかったら何をしてと思うか。

「キャビンアテンダント」

――美容を維持するためにやっていることは。

「美白を保つために、美白製品でのスキンケアに本気で取り組んでいます」

――日本で印象に残っていることは。

「日本は大好きで、一番印象に残っているのは2024年8月に東京ドームで踊ったオープニングダンスです」

――2025シーズンの意気込みを聞かせて。

「2025シーズンもRakuten Girlsを応援してください！ 毎年違った気持ちで、新しい姿をお届けしていきます」

――最後に日本のファンへ一言。

「皆さんの愛と応援に感謝します！ これからも頑張ります」（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）