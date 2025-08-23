モデルのSHIHOさん（49）が2025年8月17日、自身のインスタグラムを更新。サンディエゴでの初サーフィンの写真を披露した。「初サンディエゴでサーフィン」SHIHOさんは、「初サンディエゴでサーフィン」といい、サーフボードを持った姿や、ビーチからの夕焼けの様子を含む5枚の写真と動画を投稿。「慣れないボードで波にのまれまくり〜だったけど、楽しくてしょうがなかった！」とつづった。インスタグラムに投稿された写真では、ウ