水戸ホーリーホックは20日、FC岐阜からFW粟飯原尚平(29)が完全移籍で加入することを発表した。背番号は「13」に決定している。粟飯原は2019年に近畿大から岐阜へ入団。2022年にロアッソ熊本へ完全移籍したが、2024年に岐阜へ復帰加入した。今季はここまでJ3リーグ戦19試合に出場し、5ゴールを記録。また、天皇杯1試合で1得点を挙げている。加入に際して水戸の公式サイトを通じ、「J1昇格に向けて自分がラストピースになれ