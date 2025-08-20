特撮ヒーローをモチーフとしたボーイズグループ「特撮Boyz」が、8月19日にメンバー全員の卒業を公式サイトで発表した。今年9月24日に新宿ReNYで開催される定期単独ライブ「Boyz Days」をもって活動を停止するという。特撮Boyzは、千葉県発の8人組特撮ヒーローユニット。ライブを始めとして、歌・ダンス・芝居など幅広く活動してきた。また、「笑顔と元気を届けるための活動」を標榜し、「TOKUSATSU Boyz Clean Project」と称して、