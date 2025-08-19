タケシさん（仮名・37歳）との再構築を決めたミカさん（仮名・35歳）だったが、再び裏切られないための対策は怠らなかった。不貞行為の事実をタケシさん自身が認めたという証拠は、すでにボイスレコーダーに記録済みだったが、それに加えて「二度と不貞行為をしない」という明確な約束を形にするため、誓約書を作成した。『同僚女性3人と同時不倫してた夫』第4話。 夫に対する信頼を取り戻したいミカさんはインタ