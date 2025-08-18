マンショ価格高騰で、高まるリフォームの需要 マンション価格が高騰する中で、リフォーム需要が拡大している。その背景には、築年数の経過した住宅ストックの増加とともに、エネルギー価格の上昇、住まいに対する快適性や安全性が求められていることがあるようだ。中でも省エネ性能の向上やスマート化は1つの潮流となっている。 とはいえ、建材価格や人件費の高騰により、リフォーム費用は過去数