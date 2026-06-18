固定資産税
土地や家屋などの固定資産の所有者に課税される地方税
2026年8月7日
2026年8月4日
2026年8月3日
2026年8月2日
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相続したアパートの家賃を妹が無断で使い込み、姉に追徴課税が発生
妹が無断で2階を賃貸し家賃を申告せず使い込んでいたとのことで
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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相続税対策を怠った結果、12億円の資産が1億円に目減り
両親が相続税対策を一切行わなかった結果、相続税約4億4千万円超が発生したとみられる
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年8月1日
2026年7月26日
2026年7月24日
2026年7月22日
2026年7月20日
2026年7月19日
2026年7月16日
2026年7月15日
2026年7月13日
2026年7月12日
2026年6月28日
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『ドラえもん』ジャイアンの家の「剛田商店」ってどんな商売をしているの？
練馬区・4人家族の生活費は月31万円程度と試算されており
ファイナンシャルフィールド
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東京まで33分の小田原に移住すれば住居費が月8万円浮く
小田原なら3100万円・月17.9万円で東京まで33分と試算されるという
プレジデントオンライン