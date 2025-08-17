結婚相談所で婚活している人は、どうやって結婚相手を選んでいるのか。主宰する結婚相談所でカウンセラーを務めている大屋優子さんは「見た目や経済力を気にする人はもちろん多いが、結婚後の生活がイメージしやすいか、ということも大きなポイントになる。過去に会員だった30代の男性は、交際相手とそれぞれの自宅で料理を作ったことが結婚の決め手になったと語っていた」という――。※なお、本稿は個人が特定されないよう、相談