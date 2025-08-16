SixTONES¤ÎµþËÜÂç²æ¡Ê30¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖºòÌë¡¢¼«Ê¬¤Î¤­¢þ¤¿¤Þ¤ò¼«Ê¬¤Îìû¤Ç½³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯ÌåÀä¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤³¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¤¬±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖGolden SixTONES¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¼«¿È¤Ëµ¯¤­¤¿"¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°"¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶¦Í­¤·¤¿µþËÜ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï°ì»þ¡Ö¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥ÖÉ½¼¨¡×¤È¤µ¤ì¡¢ÉÔ²÷¤ÊÆâÍÆ¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆXÂ¦¤¬·Ù¹ðÊ¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¤³¤Á¤é