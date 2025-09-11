ファッション誌『Ray』の公式SNSにて、京本大我SixTONES）が表紙を飾った『Ray』10月号特別版（8月22日発売）より1カットが特別公開された。 【画像】体のライン際立つタイトTシャツ姿の京本大我／“白アイライン”際立つアップショットも！ ■男らしさ漂うコーデ＆ポーズの京本大我 「#京本大我 さんの指先に宿る、アートな美しさ。ネービーのネイルで魅せる新しい美のカタチ…そんな、特別な