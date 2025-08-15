「スプレーで目つぶしして刃物で刺そう」逃げ惑う若い女性を追いかけまわし、顔面にスプレーを浴びせた男──。今年７月、東京・足立区の商業施設で、面識のない30代の女性を追い回し、スプレーを吹きかけるなどしたとして61歳の男が逮捕された。埼玉県草加市在住の職業不詳、根岸秀男容疑者だ。「根岸容疑者は、商業施設内のパブリックスペースにある椅子に座り、イヤホンを装着して携帯を見ている女性に目をつけ、突然、顔面に向