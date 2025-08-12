世界中から人々が集う、大阪・関西万博。累計来場者は1400万人を超え、夏休みを迎えた会場は、たくさんの家族連れの明るい笑顔で弾けている。世界中のグルメも大きな魅力のひとつになっているが、実は“ある疑惑”が浮上している──。【写真】「すっぱい臭い」「残飯」などの文字が並ぶ始末書全文やキンパセット「食に関わる問題は、人の命に直結します。あの時の対応は、決して十分だったとは思えません」悲痛な面持ちでそう